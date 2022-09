La casa dell’invidia

Molto efficace la descrizione dell’Invidia nelle “Metamorfosi” di Ovidio, al secondo libro. L’episodio è quello di Minerva che va da lei per darle un incarico : “Subito si reca alla casa dell’Invidia, squallida e gocciolante di nero marciume. E’ una casa nascosta in fondo a una valle, una casa senza mai sole, dove non arriva mai un soffio di vento, triste e zeppa di gelo e di torpore, dove il fuoco manca sempre, sempre abbonda la caligine. Come giunge, la temibile vergine guerriera si ferma davanti alla porta (non le è infatti permesso entrare in quella casa) e bussa con la punta della lancia. La porta, così scossa, si apre. E dentro vede l’Invidia che mangia carne di vipera, con la quale alimenta il proprio vizio, e a quella vista distoglie lo sguardo. Ma quella si alza pigramente da terra, lasciando i brandelli di serpenti semirosicati, e con passo fiacco viene avanti, e come vede la dea tutta bella e adorna di armi, manda un gemito e contrae la faccia per emettere un sospiro. Il pallore le sta steso sul volto, macilenta in tutto il corpo, mai uno sguardo diritto, ha i denti lividi e guasti, il petto verde di fiele, sulla lingua una patina di veleno. Mai un riso, se non suscitato dalla vista del dolore, e neppure conosce il beneficio del sonno, sempre agitata com’è da pensieri che la tengono desta; con dispiacere vede i successi della gente, e al vederli si strugge, e rode gli altri e insieme rode se stessa, e questo è il suo tormento. Pur provando ribrezzo, Minerva, la dea del Tritone, le rivolge queste brevi parole : “Infetta del tuo veleno una delle figlie di Cèrope. Bisogna così. Si tratta di Aglauro”. Non aggiunge altro, e dandosi una spinta con la lancia, si stacca da terra e vola via. Quella, vedendo, con uno sguardo di sbieco, fuggire la dea, borbotta qualcosa, addolorata perchè dovrà accontentarla. Poi prende il suo bastone, tutto fasciato di rami spinosi, e nascosta da una nuvola fosca ovunque passa calpesta i campi in fiore, brucia le erbe, strappa le cime delle piante, e col suo fiato appesta la gente, le case e le città, e alla fine giunge in vista della rocca di Atene”

In un breve giro di versi, Ovidio traccia un compendio esaustivo dell’invidia roma­na e un identikit preciso della fisionomia dell’invidio­so. Vale la pena dunque soffermarsi sulla descrizione della dimora e della dea che la abita, tanto dettagliata e raccapricciante al punto che anche la coraggiosa Minerva ne resta impressionata. Il primo dato che emerge è che la casa di Invidia è nascosta in fondo a una valle, proprio come nascosto è il sentimento invidioso. L’invidia è infatti un tabù, anche nell’antica Roma, attorno a essa l’ostracismo e la condanna sociale sono così unanimi, almeno a parole, da rendere necessario il suo occultamento. L’accusa di invidia va respinta anche di fronte all’evidenza e in ogni caso il vizio va nobilitato e adulterato sotto altre vesti, camuffandolo, ad esempio, da sdegno o indignazione verso i privilegi immeritati del prossimo. Del resto anche oggi resta più facile confessare ben altri vizi e difetti piuttosto che questo.

Favria, 27.01.2022 Giorgio Cortese

