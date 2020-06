LA CASA DEGLI STRIA

Voi ve ne infischiate, della Casa degli Stria. Peggio, ve ne fregate. Anzi, ve

ne fregate altamente! Eppure, è un monumento eporediese alquanto significativo!

Eh, ma trovare documentazione a riguardo? Un disastro! E’ che hanno dato troppo

retta al vostro disinteresse. Se voi solo aveste detto: “Vogliamo sapere tutto

sulla Casa degli Stria”, sarebbe venuto perfino Sgarbi. Poi sarebbe stato

portato via a braccia, probabilmente dagli operatori di Cavagnetto. Però ci

sarebbe venuto, eccome!

E invece niente, quindi mi dovrò inventare un sacco di fregnacce. Che poi non è

che cambi tanto: anche quando le notizie storiche sono abbondanti, vado giù di

cazzate come se non ci fosse un domani.

Che poi se ci pensate, Stria è Storia senza la o. Che cosa potrà significare,

questo? Una sega.

Allora, andiamo per gradi. Iniziamo da tutto quello che si sa sugli Stria.

Ok, finito. Cioè, si sa che era una famiglia importante della medievale

Yporegia, e stop.

Presumibilmente il personaggio più importante della casata fu Alexander Gigno

Vinia Stria, un personaggio bizzarro, visionario, dotato di grande

immaginazione, totalmente rivolta verso il futuro: aveva infatti teorizzato una

società energeticamente alimentata a pannelli di metano, e per dimostrarlo

produceva delle gran fiammate dalle scoregge.

Sua figlia, tale Georgia Popolo Stria, aveva perfino costruito un presepe con

la stalla riscaldata con tali pannelli; il bue e l’asinello se ne andarono,

umiliati e offesi.

Un altro personaggio interessante fu anche Anna Malo Stria, che amava farsi

dipingere davanti alla casa con la mascherina e un cartello con la scritta

“I vassalli, i Valvassori e i Valvassini ci hanno abbandonato”.

L’ultimo della dinastia fu Giuliano Balzola Stria, che si dissociò da tutto

quello che si narrava sul conto dei suoi avi.

Vabbè, ridendo e scherzando di questa casa non abbiamo detto una cippa.

Vi basti sapere che nel 1391 vi fu firmata la “Pace di Ivrea” tra il Conte

Amedeo VII di Savoia (il Conte Rosso) e i rappresentanti dei Tuchini…eh,

figuriamoci se non pensavate alla Battaglia delle Arance… Si trattava di un

movimento contadino che si era ribellato alle vessazioni sia economiche che

fisiche dei feudatari dell’epoca. Di più non dico, perché se ne parlerà

un’altra volta.

Bella la Casa degli Stria, ma non ci vivrei.

Commenti