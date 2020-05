LA CAPPELLA DEI TRE RE

No, non sono Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio e gli altri quattro non ve li

ricordate. E non si tratta nemmeno di tre note consecutive uguali. Il

riferimento è ai Re Magi, avete presente? E figuriamoci: tutti cintura nera di

Catechismo.

Insomma, alla sommità della graziosa collinetta rocciosa in prossimità del

Piazzale del Mercato (il noto Monte Stella, con riferimento alla cometa di

Natale, o forse a Vega da cui provenivano i nemici di UFo Robot) sorge questa

antica costruzione.

Per tradizione, si ritiene edificata nel 1220 su consiglio di San Francesco.

Egli era infatti passato da queste parti, in cerca di nuovi fedeli, nuovi

uccelli, e nuovi lupi. In assenza di lupi, si accontentò di un certo Gigno

Vinia, che non era un lupo, e nemmeno una volpe.

Pare che il Santo Fraticello la ritenesse utile a proteggere la città di Ivrea

dalla grandine. A nulla servì la fervente ostilità degli assicuratori.

L’opera è decisamente spoglia, più o meno come i due tizi che pochi giorni fa

trombavano in riva al Lago Sirio.

Fino al 1980 la chiesetta ospitava un gruppo scultoreo appunto dei Re Magi,

tanto interessante che una eporediese estremamente devota, tale Georgia Popolo,

fece costruire nell’attuale Piazzale del Mercato un Presepe semovente, in modo

tale che fosse esso ad andare verso i Re Magi, da Natale all’Epifania, e non

viceversa. Avete presente Maometto e la montagna? Ecco, pressappoco.

Oggi tale scultura si trova nel Museo Civico. Sì, esatto, proprio

dove c’è la Groma di cui vi ho parlato la scorsa settimana. Sono entrati lì

ormai da quarant’anni, ma ancora non hanno imparato ad usarla.

Recenti restauri nella Cappella hanno consentito di riportare alla luce degli

affreschi cinquecenteschi di valore, della scuola di Spanzotti, pare

frequentata in collegamento su Skype.

Nel diciassettesimo secolo un po’ a valle della Cappella venne costruito il

Santuario del Monte Stella, e la chiesetta non se la cacò più nessuno. Venne

poi rilanciata in tempi recenti, divenendo luogo di celebrazioni ad inizio

di Carnevale, nel giorno dell’Epifania. Strano, vero?

Negli ultimi giorni la graziosa costruzione è diventata sfondo di una foto

di protesta di tale Anna Malo, pimpante eporediese, che coperta da una elegante

mascherina plissettata, si è lamentata dello scarso impegno del Governo

nell’arresto dei Mutamenti Climatici.

Ah dimenticavo, lassù c’è un bel panorama. Ma non è un supermercato.

