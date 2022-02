La Candelora.

Anticamente si pensava che il tempo della Candelora poteva predire la fine dell’Inverno? Inizio col dire che la Candelora celebrata il 2, ricorda la presentazione di Gesù al Tempio dopo 40 giorni dalla sua nascita, dove Simeone si accorge che è lui la luce della rivelazione. Il suo nome deriva da candelorum, benedizione delle candele, perché in questa speciale occasione vengono benedette le candele che simboleggiano Cristo, inteso come luce che illumina le genti. Ma in realtà la tradizione è più antica, già celebrata in una forma diversa in Oriente e anche nell’antica Roma e in varie parti d’Europa, poi assorbita dal Cristianesimo. Prima della Candelora, abbiamo i giorni della merla, chee corrispondono al 29, 30 ,31 gennaio. Sono chiamati della merla perché una delle tante leggende che li riguarda, racconta che il 28 di gennaio un merlo, dopo aver resistito al mese più freddo dell’anno, gridò al cielo: “Più non ho più paura del freddo, perché sono dall’inverno”. Una affermazione che Gennaio non gradì e a cui rispose con una vendetta, prendendo 3 giorni di freddo da febbraio, che li rese ancora più gelidi. Ecco, la Candelora, arriva proprio in quel febbraio freddissimo, e coincide con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. La Candelora viene anche chiamata in alcune regioni, tra cui il Piemonte, “Giorno dell’orso“, perché la leggenda racconta che l’orso si sveglia dal letargo e uscendo fuori dalla tana valuta se il tempo è abbastanza buono per uscire definitivamente. A Mentoulles nel periodo di Carnevale si usava far vestire un uomo da orso e farlo schernire e bastonare mentre vagava per le strade tirato da una catena o da una corda. In Puglia l’orso ballava la tarantella mentre girovagava per le strade del paese. E feste simili si ritrovano in molte altre località, anche perché questo animale simboleggia la forza primitiva della natura che in inverno va in letargo e si risveglia in primavera. Nella tradizione celtica la Festa della Candelora corrisponde alla festa di Imbolc, che però si festeggia il primo febbraio. Si tratta della festa della luce, che pian piano torna a risvegliarsi sebbene sia ancora inverno. Una vera e propria rinascita.

Favria, 2.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Alla Madonna candelora 2 febbraio dall’inverno siamo fora. Felice mercoledì.

