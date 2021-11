La campana sonante!

Oggi vi narro della leggenda di una campana che aveva una prerogativa, nella fusione della lega di bronzo anche delle monete d’oro. Ma facciamo un passo indietro, nel momento della fusione della campana, siamo nel VI secolo d.C. il territorio dell’odierno Canavese subisce l’invasione dei brutali Longobardi che si dedicano al saccheggio, rapina ed uccisione dei ricchi patrizi romani ancora rimasti in questi luoghi, il loro arrivo veniva preannunciato dal lugubre grido di battaglia: “Arrivano i Longobardi”. I Longobardi, avanzavano minacciosi, raggruppati per “fare”, guerrieri, arimanni, uniti da vincoli di sangue al seguito del duca. Un ricco patrizio prima di fuggire lancia una manciata di monete nella fossa di fusione del villaggio dove veniva fuso con il bronzo, una lega composta da rame e stagno, il tintinnabulum, così venivano chiamate allora le campane con riferimento al suono. Con questo gesto il patrizio di cui si è persa memoria voleva sottrarre quelle monete ai barbari saccheggiatori e anche per devozione, e poi scompare a cavallo inghiottito dalla vicina foresta. Passano i secoli, anni la Comunità cresce e la campana dal bellissimo suono viene posta sul campanile di San Michele, luogo deputato a chiamare a raccolta i favriesi per accorrere in caso di pericolo esterno, poi per partire al servizio del duca di Savoia e successivamente per la pulizia della roggia nei secoli passati. Questa è una leggenda, ma se ci pensiamo bene le campane hanno sempre avuto un ruolo di rilievo nella nostra vita personale e in quella della Comunità dove vivo e alla quale appartengo, mi accompagnano giornalmente nei miei momenti più significativi con i loro rintocchi ora limpidi e gioiosi, ora cupi e gravi, ora maestosi e possenti. I nostri lontani progenitori non concepivano lo svolgersi della loro vita privo del suono delle campane. Quel suono, oltre ad assolvere il suo compito specifico nell’ambito religioso, quello cioè di riunire i fedeli alle quotidiane cerimonie del culto, esercitava anche molteplici funzioni, tutte di grande utilità, nell’ambito civile. Esso scandiva, specialmente per i contadini, le diverse fasi della giornata, indicando il tempo del lavoro e quello del riposo; avvertiva il popolo dell’imminenza di un pericolo, lo chiamava a raccolta in caso di gravi disastri, lo convocava nelle pubbliche assemblee, teneva lontane le tempeste o ne placava la forza distruttrice, faceva da guida ai viandanti smarritisi, porgeva il benvenuto della Comunità agli ospiti di particolare riguardo. Le campane sono diventate, così, parte integrante dell’esistenza di ciascuno di noi e dell’intera nostra collettività, assurgendo a simbolo del piccolo angolo di mondo in cui viviamo. Campane del mio paese! Che piena di sentimenti suscita il vostro suono! Quanti ricordi si alzano e si disperdono dietro i vostri rintocchi, lungo l’eco del vostro suono che dolcemente si smorza! Vi hanno sentito i miei avi, vi sento io, vi sentiranno forse un giorno i miei futuri discendenti. Coi quotidiani, lenti rintocchi del mattino voi chiamate la luce al giorno, l’uomo al lavoro. Coi lenti e caldi suoni della sera richiamate il contadino dai campi a godere il riposo dal lavoro, l’intimità di tare in famiglia, la gioia del focolare e del contatto umano, ringrazio l’anziano favriese che ha fatto riemergere questa leggenda nelle interviste del progetto Favria si racconta.

Favria, 6.11.2021 Giorgio Cortese

