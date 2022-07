La campana.

Il nome campana da cui poi deriva campanile indica inequivocabilmente la terra d’origine, la Campania. Tutto ebbe inizio nel IV secolo, dopo l’editto di Costantino, Cristiani poterono uscire dalla clandestinità e cominciarono ad impiegare trombe, cartelli e campanelle per richiamare i fedeli. La campana rappresentò un’innovazione rispetto ai primi rudimentali strumenti e fu chiamata proprio così perché il bronzo della Campania era ritenuto il migliore. La prima campana fece udire i suoi rintocchi nel 410 su iniziativa di San Paolino, vescovo di Nola. Con il tempo, è diventata non soltanto un simbolo religioso, ma anche sociale; dalla Martinella, che rappresentava la libertà dei Comuni all’epoca di Federico Barbarossa fino alla consacrazione da parte dei poeti, “l’ora di Barga” di Giovanni Pascoli, alle recenti campane fabbricate per gli eventi sportivi. La campana e il campanile da strumenti sacri si sono integrati nella società fino a divenire un simbolo della stessa comunità civile.

Favria, 11.07.2022 Giorgio Cortese

