La calligrafia, l’arte dello scrivere bene…

Personalmente non ho una bella scrittura ma ammiro chi ha una calligrafia dove le forme, regole, ritmo, armonia si amalgamano e diviene calligrafia, l’arte delle lettere e della scrittura a mano. La calligrafia penso che sia antica almeno quanto il mondo greco e romano e, molti pensavano che con l’avvento dei computer spariva la calligrafia ed invece no, oggi sta vivendo un nuovo boom, anzi il ticchettare sui tasti, come adesso faccio per scrivere questa breve mail non è riuscito schiacciarla, nonostante il mio frenetico ticchettare delle dita sulla tastiera di un computer. Oggi a sorpresa invece il digitale sta dando una grande mano alla diffusione di questa pratica, contribuendo alla sua visibilità, complice la bellezza del gesto di scrivere, che si presta bene a essere fotografato e condiviso sui social. Personalmente credo che abbia a che vedere con il bisogno di riacquisire una manualità che nei nostri tempi ipertecnologici sembrava dimenticata. Uno degli aspetti che più mi attraggono di questa pratica è la possibilità di poter monitorare facilmente il proprio progresso, e la soddisfazione che se ne può trarre. Qualcosa che può spesso andare al di là del semplice divertimento: per molte persone la calligrafia può essere anche terapeutica. Una sorta di meditazione, che attraverso il gesto della mano aiuta a focalizzarsi anche sul respiro, a calmare la mente e fermare i pensieri che la affollano. Gli impieghi della calligrafia nel mondo contemporaneo sono sotto i nostri occhi tutti i giorni ma spesso ci sfuggono: pensiamo ai loghi di alcune famosissime bevande, alle etichette del vino, a molte pubblicità, senza contare gli ambiti più strettamente artistici. La calligrafia può essere impiegata sia come diletto per l’amatore che come forma di espressività da utilizzare in ambito commerciale.. Altro aspetto che spinge i neofiti ad approcciarsi alla materia è che con la calligrafia si crea sempre qualcosa di unico, a differenza dell’uso dei caratteri tipografici, anche se lì sta tornando piuttosto di moda l’utilizzo del torchio e dalla stampa a caratteri mobili proprio per ottenere creazioni grafiche originali e personalizzate

Favria, 21.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. L’ipocrisia non è lo strumento dell’ipocrita, ma la prigione di certe persone. Felice lunedì.

