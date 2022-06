La calla.

La calla appartiene alla famiglia delle araceae, è un fiore di origine Africana che cresce spontaneo in tutte le zone a clima mite quali l’Africa centro-orientale, le regioni comprese fra l’Equatore e Capo di Buona Speranza e nei pressi del fiume Vaal nella regione del Transvaal. Viene chiamato nel suoi territori di origine giglio del Nilo e fu introdotto in Europa nel 1731, assumendo il nome botanico di zantedeschia, in onore allo scienziato, medico, botanico italiano Francesco Zantedeschi. Tale nome però non fu e non è quasi mai utilizzato, il nome comune riconosciuto anche in diversi continenti è calla, termine che deriva dalla parola greca kalos che significa bello. L’origine della calla e del suo significato, affonda le radici nel mito e nelle storie delle divinità antiche. Secondo un’antica leggenda greca, dal seno di Era, la divinità del matrimonio, fuoriuscirono alcune gocce di latte, alcune caddero sulla terra e da esse nacque la prima calla, altre furono spruzzate verso l’alto, finirono in cielo, dove formarono la Via Lattea. Per la cultura greca, quindi, la calla era un indiscusso simbolo di femminilità e prosperità. Al contrario, invece, la tradizione popolare romana le attribuiva un significato decisamente erotico e sensuale, a causa dell’esuberante spadice che si trova al centro del fiore. La calla, quindi, era considerata simbolo fallico, emblema di mascolinità e di virilità. Secondo un’antica leggenda, infatti, sarebbe stata Venere stessa a maledire il fiore, a causa della sua eccessiva bellezza. Come conseguenza di questa maledizione divina, si formò lo spadice centrale, così da renderla più brutta e sgraziata. Anche per la religione cristiana, la calla è simbolo di bellezza e perfezione, nonché di purezza. Molte sono le tradizioni popolari che riconducono il fiore alla figura della Vergine Maria, intesa come emblema di virtù. Allo stesso modo, alcune leggende narrano di come siano state le lacrime di Eva, cacciata dal Paradiso Terrestre, a fare nascere il fiore. La tradizione cristiana, però, è la prima ad associare il fiore al mondo dei defunti e dell’oltretomba, facendo diventare la calla significato di vita eterna. Soprattutto nella sua variante viola. Scolpita sulle lapidi commemorative, affrescate sulle pareti di chiese ed edifici religiosi, la calla diventa il fiore di chi ha lasciato prematuramente la vita.

Favria, 10.06.2022 Giorgio Cortese

