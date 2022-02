La Caccia Selvaggia

In Inghilterra, la cronaca dell’abbazia di Peterborough, riporta la storia del paese a seguito dell’invasione Sassone nel 346 d.C). Il cronista riferisce che nella notte del 6 febbraio 1127 furono in molti a vedere una terrificante e rumorosa comitiva di cacciatori a cavallo, giganteschi e neri, accompagnati da uno stuolo di spaventosi cani. È in questa testimonianza che riscontriamo per la prima volta la Caccia Selvaggia associato all’exercitus mortuorum. Sempre in terra di Albione, durante la conquista dell’Irlanda nel 1169, l’esercito inglese riferisce di essere stato attaccato , durante la notte, da migliaia di giuerrieri che riempivano il cielo. Giraldo Cambrense, storico gallese, nell’opera Expugnatio Hibernica, racconta che queste apparizioni nei cieli notturni accompagnano frequentemente le spedizioni militari inglesi in Irlanda. La Caccia Selvaggia, ha come antica origine, l’incarnazione dei ricordi di guerra, i miti agricoli, il culto degli antenati, e svaghi dei nobili e dei re. Le tradizioni che più complete e ben documentate appartengono ai popoli del Nord Europa, tuttavia, il tema della Caccia è presente in tutta la letteratura e le tradizioni popolari in cui si parli di morti che viaggiano ancora sulla terra, di eroi che risorgono per sbaragliare un nemico straniero o in cui i rappresentanti della sovranità del paese sono perseguitati. Nei paesi scandinavi, la Caccia era spesso identificata con il nome dal suo leader, Odino, chiamata Odensjakt, Caccia di Odino, Oskerei, Cavalcata Tonante o Spaventosa, Gandreid, Cavalcata della Morte, anche Asgardreia, Cavalcata di Asgard. Questa versione nordica della Caccia, vede spesso come preda una bella fanciulla dell’Altromondo: forse un ricordo degli inseguimenti nelle cupe notti, condotte da eserciti invasori al fine di rubare le mogli ai loro nemici. Questo tipo di immagini sembrano anche far riferimento alle lotte per la supremazia tra le religioni Patriarcali e maschili, incarnate nella Caccia e nel guerriero suo leader, e antichi culti europei della Dea Madre. In Francia, troviamo la Caccia con il nome di “la Masnada di Harlequin, Arlecchino”. Esistono due teorie sull’origine di questo nome, la prima che il nome sia derivata del nome per la Dea norrena della morte, Hel. Un’altra teoria, più plausibile, spiega che Harlequin sia l’evoluzione del nome “Herlathing”. Uno scritto del XII secolo, sostiene che Herlethingus sia forse una corruzione da una parola anglosassone che significa “incontro, raduno, sentenza della Corte” identificando squadre di soldataglia che vagavano nottetempo per i boschi e i campi a far razzie. Per quanto riguarda il nostro Paese, il mito della grande caccia è presente nelle valli alpine dove la stessa è annunciata da una folata di vento freddo. Il Grande cacciatore è Re Beatrik, figura che rappresenterebbe Teodorico il Grande, 454-526 d.C., re degli Ostrogoti. Pquesto mito viene narrato anche da Boccaccio nel capolavoro trecentesco “Decameron”. Siamo nella pineta di Classe, poco fuori Ravenna all’inizio del Trecento. Nastagio, giovane rampollo della potente famiglia nobile degli Onesti, vaga triste tra i pini. Ѐ innamorato follemente di una dama, figlia di Paolo Traversari, che però lo respinge. La sua disperazione gli annebbia i pensieri. Durante una passeggiata nella pineta di Classe viene sorpreso da una scena terrificante. Dinanzi a lui sbuca dalle frasche una ragazza seminuda correndo a rotta di collo. Urla e piange inseguita da qualcosa o da un cacciatore con la spada impugnata alta e minacciosa sulla testa. La giovane preda inciampa e cade a terra. I molossi la sbranano sotto gli occhi sadici e compiaciuti dello spietato cacciatore. Tutto magicamente svanisce nel nulla. E si ripropone inesorabile ogni giorno alla stessa ora, in luoghi diversi durante la settimana. Il cavaliere spiega a Nastagio che quell’eterna condanna deriva dal suo suicidio per l’indifferenza della ragazza al suo amore, e alla di lei crudeltà nei suoi confronti. Il giovane fa assistere alla scena la sua amata e all’intera famiglia della donna, facendo narrare la storia dei due spettri al cavaliere. In questo caso la caccia selvaggia è usata come “estorsione a fini amorosi” e dal terrore scaturisce, anche se artefatto, un lieto fine. Prima di Boccaccio lo stesso Dante, che scrive la parte finale della Commedia durante i suoi ultimi anni di vita a Ravenna, evoca una scena di caccia nella foresta dei suicidi all’inferno. Più tardi anche Torquato Tasso, poeta della corte estense nella vicina Ferrara, accennerà al mito nella sua Gerusalemme Liberata. Infine che dire se non questo: “O viandanti nella notte, prestate attenzione quando il giorno soccombe. Qualcosa nella tenebra è già in agguato e reclama le vostre anime”.

