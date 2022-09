Sarà la bellissima Giulia Giada Cordaro, 25 anni di Borgaro Torinese, a rappresentare il Piemonte alla finalissima di Miss Italia 2022 che si terrà a ottobre. L’elezione è avvenuta domenica sera durante le prefinali di Fano.

“Quest’anno ho deciso di partecipare a Miss Italia per me, dopo due anni difficili ho deciso di tornare a curare il mio corpo e rimettermi in gioco. Ho un sogno da quando sono piccola ed è quello di poter diventare una famosa presentatrice televisiva e ce la metterò tutta per realizzarlo. Sono una ragazza molto determinata e testarda, Miss Italia è un percorso meraviglioso e spero che mi possa aiutare a realizzare i miei sogni”, ha commentato a caldo.

Giulia non sarà l’unica torinese tra le 21 bellezze, con lei anche la Farfalla Azzurra Francesca Poma scelta per rappresentare la Valle D’Aosta. “Ho 19 anni, sono del segno dello scorpione. Sono nata a Torino ma quando avevo 14 anni mi sono trasferita a Desio (MB) per allenarmi alla San Giorgio’79, una delle migliori Accademie di ginnastica ritmica in Italia. Nel 2020 ho vinto, insieme alla squadra della Polisportiva Varese, il campionato nazionale di serie B e nel 2021 abbiamo vinto la serie A. Sono stata convocata diverse volte con la squadra nazionale (le Farfalle Azzurre) e in particolare nel 2021 sono stata riserva nel periodo pre-olimpico (Olimpiadi di Tokyo 2020, posticipate al 2021). Fin quando ero a Torino, ho frequentato il liceo linguistico, ma poi trasferitami a Desio ho dovuto frequentare il liceo delle scienze umane (una opzione disponibile all’accademia). Ho sempre amato studiare, soprattutto le lingue straniere, e sono una persona che ama viaggiare, perciò adesso mi iscriverò all’università di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, in prospettiva di andare a lavorare all’estero in futuro. Parallelamente mi piacerebbe moltissimo lavorare come modella, in quanto sono da sempre abituata alla ricerca della perfezione, della bellezza e della raffinatezza, tutte caratteristiche tanto della ginnastica ritmica, quanto dell’alta moda”.

Alessandra Boassi e Arianna Roselli saranno in riserva per il Piemonte e la bella torinese Ludovica Tullio per la Valle D’Aosta.

A portare fortuna al loro cammino verso la corona, l’agente regionale, anche per la Liguria, Mirella Rocca: “Auguro a queste ragazze tutto il meglio possibile – spiega la Rocca – sono fiera di loro, sono tutte molto belle e soprattutto preparate, porteranno in alto il nome di queste tre regioni”.

Commenti