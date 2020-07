La bandiera.

La parola bandiera deriva dal lemma latino bandum a sua volta dal gotico banwo, segno insegna. Insomma insegna di banda o compagnia di soldati, un drappo generalmente di lana leggera, di varia forma e dimensione, di un solo colore o a più colori disposti verticalmente o a strisce orizzontali, e attaccato a un’asta o all’albero della nave su cui viene innalzato. Oggi la bandiera è il simbolo di una nazione, di un’associazione, di un partito, insegna di contingenti armati o di persone comunque raccolte per svolgere azione concorde. Ma la parola bandiera viene usata in molti modi di dire, sempre tenendo alta la bandiera, facendo sempre onore alla Comunità in cui viviamo e alla nostra amata Patria anche cercando di conservare le tradizioni. Facendo sempre onore alla bandiera, mostrando sempre una volontà decisa per la giustizia ed il rispetto delle leggi difendendo la nostra Patria. Nelle battaglie la bandiera andava tenuta alta di fronte al nemico sia pure dall’ultimo dei soldati rimasti vivi, a dimostrare l’intenzione di non arrendersi. Che misere sono quelle persone che per interesse cambiano bandiera, cambiando di continuo opinione e partito voltando bandiera. Beh ho finito e adesso alzo bandiera bianca, mi arrendo perché sulla bandiera non so proprio più cosa dire.

Favria, 9.07.2020 Giorgio Cortese

In estate le montagne regalano forti emozioni a tutti quelli che vanno a trovarle.

