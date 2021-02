La badinerie di carnevale

La Badinerie o Badinage, era un’antica danza dal carattere gioioso e leggero, raramente utilizzata dai compositori al di fuori dei balletti e delle musiche di scena fino agli inizi del XVIII secolo quando, grazie alla presenza preponderante degli stili e modelli musicali francesi, venne introdotta anche all’interno di suite e overture puramente strumentale. Nelle suites e nelle sonate del sec. XVIII – originate da canzoni a ballo e da danze medievali – si osserva una grande abbondanza di nomi atti a designare i movimenti nei quali le suites e sonate settecentesche si dividevano. Badinerie e Badinage appartenevano, come Burlesca, Capriccio, Scherzo a questo repertorio di appellativi e, pure servendo a indicare movimenti allegri, del tipo Scherzo – erano adoperati, con gli altri congeneri, senza norme costanti rispetto alle forme, ma piuttosto con riferimento all’espressione vivace e graziosa del pezzo. caratterizzato da un virtuosismo delicato e agilissimo, il flauto dialoga con gli archi in un vorticoso movimento di arpeggi, chiudendo nel modo più brillante una suite che è tutta un’immensa costruzione di bellezza e perfezione. La parola Badinerie o Badinage, dal francese badiner, agire stoltamente e poi scherzare deriva dal lemma latino batare, spalancare la bocca. Il lemma si trova anche nel milanese nadinè, scherzare, e veneto badinar, la stessa parola si può riferire ad una conversazione elegantemente scherzosa e leggera. In piemontese badinè vuole dire scherzare, burlare prendere in giro, badin è il burlone. Un celeberrimo brano, la Badinerie del 1738 di J. Sebastian Bach, uno dei cavalli di battaglia dei flautisti, poiché fa parte della Suite n. 2 per flauto ed archi.La badinerie fu usata raramente nell’Ottocento e nel Novecento, tra i pochi casi Proko, Sergei Prokofiev ne incluse una nei suoi Quattro pezzi per pianoforte, op. 3. Questa è la storia della badinerie, o badinage un movimento di danza in tempo pari, di carattere gioioso e leggero usata soprattutto da compositori tedeschi e francesi all’interno delle suites, in particolare nel sec. XVIII e prima durante i carnevali.

Favria 14.02.2020 Giorgio Cortese

