Anche Settimo avrà una stella nell’universo dei ragazzi e per i ragazzi. La 5ªB della scuola primaria Andersen, in via della Consolata del Comprensivo IV di Settimo, ha vinto il premio Scriviamo nel concorso “Staffetta di scrittura creativa 2021/22” nella categoria Maior, con il racconto “Il nonno dal pollice verde”. La motivazione del premio è stata: “Una storia attuale, fresca, che restituisce lo sguardo dei bambini sulle questioni che tratta ed insegna che vale sempre la pena prodigarsi per cambiare le regole quando ci si accorge che sono sbagliate. Inoltre, è una storia ben amalgamata e coerente”.

“Come premio sarà assegnato alla nostra scuola una Stella – ha detto la dirigente scolastica Adalgisa Di Ianni, – e verrà riportata tale attribuzione in un planetario che sarà intitolato l’Universo della Scrittura dei ragazzi per i ragazzi e ci sarà inviato il Certificato di assegnazione della Stella quanto il Pannello da affiggere con il pezzo di Cielo con il nome dell’Andersen. Siamo orgogliosi di questo premio, e ringrazio le maestre e gli alunni per aver dato lustro alla nostra scuola”. “Questo è stato un progetto di scrittura – hanno specificato le maestre Gemma Andronico e Tiziana Nicolai della 5° B – partendo da un incipit “È vietato” e i nostri alunni hanno colto subito il significato. Un racconto, grazie anche all’intervento in classe della sindaca Elena Piastra, sulle regole comunitarie e di come prendersi cura sia delle aree verdi sia degli spazi della cittadinanza. Un racconto che vuole dare un messaggio: le regole vanno rispettate, ma si possono anche cambiare se si pensa che non siano corrette per la comunità. Il rispetto dell’ambiente, del territorio e del prossimo è stato il Fil Rouge della trama. Una città, quella di Settimo, che vuole essere più Green per i bambini e, soprattutto, che desidera essere a misura di bambino, a dispetto non solo della tecnologia”.

