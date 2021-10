Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), promuove un Open Weekend Salute Mentale dall’8 al 10 ottobre coinvolgendo gli Ospedali con i Bollini Rosa e i Presidi dedicati alla salute mentale.

L’ASL TO4 – i cui Presidi ospedalieri di Chivasso, di Ciriè e di Ivrea per il biennio 2020-2021, come già per i bienni precedenti, sono stati premiati con i bollini rosa, assegnati agli ospedali riconosciuti da Onda come attenti alle donne – ha aderito con iniziative organizzate dalla Salute Mentale Chivasso, diretta dalla dottoressa Silvana Lerda, e dalla Salute Mentale Ciriè-Ivrea, diretta dal dottor Giampiero De Marzi.

Le iniziative sono organizzate nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (si raccomanda di indossare la mascherina) e, in ottemperanza alla normativa vigente, l’accesso è consentito solo in presenza di Green Pass da esibire all’ingresso.

A Caluso, nella giornata di venerdì 8 ottobre, sarà presente un Punto informativo presso l’ingresso del poliambulatorio di via Roma n. 22 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

A Chivasso, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre, sarà presente un Punto informativo presso l’ingresso della nuova ala dell’Ospedale (via Paolo Regis, 42) dalle ore 12 alle 14.

A Ciriè, nella giornata di venerdì 8 ottobre, sarà presente un Punto informativo presso la sede di Distretto (via Mazzini, 13) dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre sarà presente un Punto informativo presso l’ingresso dell’Ospedale di Ciriè (via Battitore, 7/9), sempre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

A Ivrea, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre, sarà presente un Punto informativo presso l’ingresso dell’Ospedale di Ivrea (piazza Credenza, 2) dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

A Rivarolo, nella giornata di venerdì 8 ottobre, sarà presente un Punto informativo presso l’ingresso del poliambulatorio di via Piave n. 13 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

A San Mauro, nella giornata di venerdì 8 ottobre, si svolgeranno colloqui informativi con medico psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di via Torino n. 161 dalle ore 10 alle 13 con prenotazione telefonica al numero 011 3021614 (lasciare un messaggio nella segreteria telefonica per essere richiamati).

A Settimo Torinese, nella giornata di venerdì 8 ottobre, si svolgeranno colloqui informativi con medico psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di via Ariosto n. 6 dalle ore 10 alle 13 con prenotazione telefonica al numero 011 8212238 (da lunedì a venerdì in orario 9-13) e colloqui informativi con psicologo psicoterapeuta presso l’Unità di Psicoterapia (Ospedale di Settimo Torinese, via Santa Cristina n. 3) con prenotazione telefonica al numero 011 3021614 (lasciare un messaggio nella segreteria telefonica per essere richiamati).

