Sono rientrati dal torneo interregionale Federkombat di kickboxing gli agonisti dell’Action Team Italia, il team guidato dal maestro Enzo Barbiere. Al Palazzetto dello Sport di Giaveno erano in 760 da Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna a combattere per un posto sul podio e i gialloneri brandizzesi se ne sono portati a casa un gran numero: 20 ori, 12 argenti e 13 bronzi per un totale di 45 podi su 55 iscritti del team.

Grande come sempre la soddisfazione per il coach Enzo Barbiere che ha ringraziato i collaboratori [...]





