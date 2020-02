KICK BOXING. Gym Club Ciriè a caccia di gloria a Gladiatrix

Domenica 23 febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di Borgaro Torinese, inizia il Tour internazionale Gladiatrix 2020. Un appuntamento attesissimo, che vedrà protagonista il Gym Club Ciriè con il suo settore kick boxing e thai boxe. In mattinata, spazio ai match di light contact, mentre nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14, in programma il cartellone di incontri di full contact.

Come anticipato, il Gym Club Ciriè schiererà a Borgaro Torinese la bellezza di otto fighter di kick boxing, tra cui due determinate ragazze: Deborah Bonino, al suo ritorno sul ring nel K1 light contact 60 kg, e Noemi Benedetto, al suo secondo incontro dopo la bella vittoria conquistata lo scorso mese di dicembre nel K1 light contact per la categoria di peso al limite dei 66 kg. In campo maschile, di scena per Gladiatrix Cristian Di Marco nel K1 light contact 61 kg, Niccolò Soattini, al suo terzo incontro nel K1 full contact 51 kg, i debuttanti Stefano Letizia e Dylan Tazza, entrambi nel K1 full contact 65 kg, Andrea Pellegrino, impegnato nel terzo match nel K1 full contact 69 kg, e l’attesissimo Pietro Rizzi, che nel quarto incontro nel K1 full contact 71 kg andrà a caccia del prestigioso titolo regionale. Tutto il Gym Club Ciriè farà il tifo per questi atleti!

