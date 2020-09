KARATE. Il Move Crescentino non può mancare al 1° raduno Karate friends

Il Move Arti Marziali di Crescentino ha preso parte domenica 13 settembre al primo raduno di Karate friends, organizzato a San Pietro Val Lemina dal DoJo Ten Pinerolo del Maestro Gabriel Sorin. Il sodalizio crescentinese, rappresentato anche dal Maestro Alessandro Caizzo, dal suo vice Elia Barato e dal segretario Roberto Brollo, ha partecipato a Karate friends, nel corso del quale lo stesso Caizzo è stato impegnato come docente per il gruppo cinture nere nell’esecuzione del kata Gojushiho Sho sia nella forma base che nell’applicazione Bunkai per poi, nella seconda parte della mattinata, passare ad un mini corso di tai chi.

Sia le cinture nere che gli atleti presenti alla lezione di tai chi sono rimasti entusiasti di quanto Caizzo ha spiegato e fatto vedere loro. Ci saranno altri appuntamenti del genere e gli atleti del Move parteciperanno sempre più numerosi.

Infine, è doveroso sottolineare che al Move S.S.D. di Crescentino, società molto attenta nel far rispettare tutte le norme del caso, sono ripresi i corsi di karate adulti e bambini, di tai chi e di krav maga, naturalmente con tutte le precauzioni e distanze nel rispetto delle normative anti Covid-19.

