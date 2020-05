La ripartenza dei centri sportivi avverrà secondo le linee guida e dovranno essere rispettate le regole previste. Saranno chiuse le aree comuni come spogliatoi e docce. I praticanti di Arti marziali sono pertanto in attesa che anche al Move S.S.D. di Crescentino sia permessa la riapertura, naturalmente con le dovute precauzioni.

In questi mesi di lockdown il Maestro Alessandro Caizzo non si è fermato e ha continuato a praticare in modo un po’ diverso, realizzando video dalla propria abitazione in uno spazio più ristretto rispetto al Dojo, ma sufficiente ad eseguire i Kata del Karate e forme varie del Tai Chi.

Anche il programma per gli esami di passaggio di grado delle cinture colorate di Karate è stato filmato dal Maestro al fine di preparare il gruppo di atleti pronti a crescere di livello.

Questi video sono poi stati messi a disposizione di tutti i praticanti tramite appositi spazi su WhatsApp al fine di sentirsi più vicini ad un ritorno alla normalità e consapevoli di continuare a far parte di un meraviglioso gruppo di atleti.

Restiamo pertanto tutti in attesa dell’evolversi della situazione fiduciosi per un ritorno a pieno ritmo delle nostre attività private e sportive.

