KARATE. Dieci medaglie a Borgosesia per il Centro Karate Valli di Lanzo

Ottimi riscontri per il Centro Karate Valli di Lanzo nel 2° Trofeo Città di Borgosesia, competizione CSEN organizzata domenica 2 febbraio. I ragazzi diretti dal maestro Gianmario Sartoris sono riusciti a conquistare ben dieci podi di categoria: nella categoria Fanciulli Fosco Savant Aira e Vittoria Savant Aira hanno messo al sicuro tre medaglie di bronzo a testa nelle specialità palloncino, percorso e kata individuale; terzo gradino del podio anche per Martina Perucca e Rebecca Lavalle. Medaglia d’argento invece per Pietro Montariolo nella categoria Esordienti cinture arancioni e ottimo terzo posto per Christian Azzalin fra le cinture marroni-nere Esordienti. Ad un passo dal podio Nikolas Negro che ha affrontato la gara in una categoria affollatissima e agguerrita.

