Il medagliere azzurro all’European Cup di Follonica parla chiaro: sei medaglie d’oro, due d’argento e cinque di bronzo, insieme a undici quinti posti, hanno portato l’Italia ad imporsi su tutte le Nazioni in gara, confermando l’ottima salute dei giovani judoka italiani della categoria Cadetti. In questo scenario, un ruolo di primissimo piano l’ha recitato Vincenzo Skenderi dell’Akiyama Settimo, nella passata stagione bronzo ai Mondiali di Almaty e oro ai Campionati Europei, che in Toscana si è cimentato nel primo appuntamento internazionale nella nuova categoria dei 60 kg, conquistando una luccicante medaglia d’oro al termine di una bellissima gara. Meritatissimi gli applausi per Vincenzo Skenderi!

