Domenica 24 aprile il Palazzetto dello Sport di Cavagnolo ha aperto i battenti per ospitare il “6° Trofeo città di Cavagnolo – Memorial Giovanni Leggio”, gara di judo per le categorie Esordienti A, Bambini, Fanciulli e Ragazzi, a cui hanno partecipato 460 atleti in rappresentanza di 29 associazioni sportive, provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana. La manifestazione collinare si è fregiata di ospitare le olimpioniche Valentina Moscatt e Giulia Quintavalle, medaglia d’oro all’Olimpiade di Pechino nel 2008, con la sua società Kodokan Judo Cecina.