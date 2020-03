Carola Paissoni e Melora Rosetta salgono sul podio dell’European Open a Varsavia, cingendo al collo due medaglie di bronzo. Paissoni, con tre vittorie prima del limite sulla lituana Darja Piskunova, la bielorussa Viktoryia Novikava e, nella finale per il bronzo, sulla polacca Eliza Wroblewska, si è classificata al terzo posto nei 70 kg. “Sono felice per questa medaglia – ha detto la 25enne torinese – che arriva dopo molto tempo e mi regala fiducia per i prossimi appuntamenti. Ringrazio il centro sportivo olimpico dell’Esercito e Pierangelo Toniolo per avermi accompagnata in questo percorso”.

Un bel terzo posto nell’European Open di Varsavia l’ha ottenuto anche Rosetta, 25 anni e torinese anche lei che, nei 78 kg ha vinto sulla spagnola Lucia Perez Gomez, sull’ucraina Valeriia Makurova e, per il bronzo, sull’israeliana Omri Kenyon. “Sono molto contenta del risultato ottenuto nonostante i problemi che ci sono stati per preparare questa gara. – ha detto Melora -. Le palestre erano chiuse a causa delle ordinanze restrittive dovute al corona virus e quindi abbiamo avuto un po’ di difficoltà ad allenarci, inoltre fino all’ultimo non si sapeva se ci avrebbero fatti partire. Nonostante tutto è andata come speravo. Ringrazio il Centro Sportivo Esercito”.

Infine, in relazione alle problematiche sanitarie legate al Coronavirus ed alla luce delle recenti disposizioni emanate dal Governo, al momento la Federazione non ha ritenuto opportuno fare rilevanti modifiche al Calendario Agonistico Federale 2020: le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Juniores/Esordienti/Cadetti/Assoluti, sono confermate come da calendario e avranno luogo nelle sedi già stabilite. Per le relative Fasi Regionali di Qualificazione, in particolare quella dei Campionati Italiani Juniores, calendarizzate il 14 e 15 marzo, i Comitati Regionali interessati alla sospensione delle attività sportive dovute all’emergenza sanitaria nazionale sono autorizzati a svolgerle il 21 e 22 marzo.

