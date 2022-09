Ancora medaglie per gli Esordienti dell’Unisport in gara al Geopalace di Olbia al “Trofeo Italia Sardinia Trophy” di judo, il 24 e 25 settembre, che finalmente ottengono il podio anche con i maschietti, grazie al bronzo di Federico Di Gianni nei 50 kg. Sabato i ragazzi collinari, molto agguerriti nelle rispettive categorie, giungono in tre alle finali per il bronzo: Matteo Piccione nei 42 kg, Luca Enascut nei 73 kg e Di Gianni nei 50 kg. Purtroppo i primi due rimangono ai piedi del podio, mancando per un soffio il traguardo finale, pur avendo le capacità e i numeri per arrivare entrambi a podio. Federico Di Gianni, invece, conquista un sudatissimo e meritato terzo posto, dopo ben sei incontri, cinque dei quali vinti e tre dei quali al golden score, con una grande grinta e caparbietà. Speriamo che anche gli altri possano presto raggiungere lo stesso traguardo, che è veramente alla portata, viste le prestazioni di tutti.

Domenica 25 settembre Alessia Esposito nei 48 kg non vuole essere da meno dei compagni di squadra e, in grande spolvero, torna a vincere un’altra medaglia d’argento, perdendo solo la finale con la prima della ranking list nazionale. Si ferma invece ai piedi del podio Giulia Tunno nei 70 kg, perdendo l’ennesima finalina per il bronzo, senza ancora riuscire a conquistare la terza piazza. Si fermano subito le corse di Daniele Santoro nei 50 kg, che incappa in una giornata no, e dei fratelli Pasquale e Michela Romeo, rispettivamente nei 60 kg e 48 kg, che ancora non trovano soddisfazione, ma sono comunque sempre lì, nonostante tutto, a combattere senza mai mollare.

Una nuova esperienza per i giovani atleti dell’Unisport Cavagnolo in trasferta per la prima volta in volo in Sardegna, che danno prova di essere pronti per traguardi sempre diversi e più impegnativi.

Manca ancora una tappa all’appello dei Trofei Italia a Pescara il prossimo 15 ottobre, stabilendo definitivamente chi sarà qualificato di diritto ai Campionati Italiani, tramite il piazzamento nei primi posti delle ranking nazionali, e chi invece dovrà sudarsi il posto alle qualificazioni regionali.

Adesso si torna a lavorare in palestra per giungere pronti agli ultimi e più importanti impegni stagionali, certi comunque della qualificazione di diritto dell’atleta Alessia Esposito, assestatasi definitivamente al secondo posto della ranking list nazionale, la quale strappa, con largo anticipo, il pass per Ostia.

