JUDO. L’Asd Accademia Arti Marziali a Giaveno per la 1^ Prova di Jigoro Kano Young Cup

In una splendida cornice di pubblico, con un Palasport di Giaveno gremito in ogni ordine di posto, domenica 2 febbraio si è svolta la “1^ Prova di Jigoro Kano Young Cup”, a cui hanno partecipato le categorie Bambini, Ragazzi e Fanciulli dell’Asd Accademia Arti Marziali di Chivasso. I giovanissimi atleti hanno fatto centro, collezionando la bellezza di sette medaglie. Nella categoria Bambini (anni di nascita dal 2013 al 2016), successo di Pietro Angrisani, medaglia d’argento al collo di Federico Giovannini e terzi posti per Giorgio Crudu, Nicolò Crosetto e Tiziano Genzano. Sul terzo gradino del podio sono saliti anche Lorenzo Actis e Samuel Cardillo, entrambi nella categoria Fanciulli (2011/2012), mentre Nicolò Bonfante ha fatto meglio nella categoria Ragazzi (2009/2010), in virtù del secondo posto finale.

Complimenti a tutti i giovanissimi atleti dell’Asd Accademia Arti Marziali di Chivasso. Per alcuni di loro è stata la prima esperienza di gara e, nonostante tutto, l’agitazione non ha impedito loro di salire sul podio. Per altri invece, un minimo di esperienza in più ha consentito di portare a casa un’ottima medaglia.

