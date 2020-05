Due mesi di reclusione forzata. Per la Bushido Kai Judo Academy di Feletto, così come per tutte le altre associazioni sportive. Il vice presidente Mattia Faletto racconta così il continuo operato dell’associazione canavesana anche in questo periodo di quarantena: “Siamo stati sicuramente i primi in Piemonte e tra i primi in Italia ad aver optato per video lezioni per gli allenamenti. Semplicemente abbiamo deciso tramite il judo di aiutare i nostri tesserati e non a combattere questo periodo di quarantena applicando semplicemente i 2 principi fondamentali del judo:

– “Seryoku zenhyo” – “il miglior uso della energia, fisica e morale”

– “Jita kyòei” – “insieme per crescere e progredire”

Grazie al “Seryoku zenhyo” , seppur dietro un video, abbiamo continuato il programma di allenamento agonistico e tecnico, per tenere attiva la mente e il fisico allenato. Grazie al “Jita kyoei” non solo abbiamo mantenuto le amicizie e le collaborazioni con noti club di judo piemontesi e nazionali, con la squadra agonistica regionale UISP e quella nazionale, ma anche addirittura ampliandole, dimostrando che nemmeno un video e soprattutto un virus ci può fermare. Siamo quindi riusciti a stringere una splendida amicizia e collaborazione con un noto club della Lettonia, il Judo Club Ippon di Riga, condotto dal noto atleta di fama internazionale e Maestro Andrejs Magern, vice campione del mondo di judo.

Dal 12 marzo, tutti i giorni dalle ore 18 alle 19,30 circa, sabato e domenica compresi, tramite una videoconferenza su una piattaforma dedicata, abbiamo condotto allenamenti tecnici ed agonistici in diretta, promuovendoli anche a livello regionale e nazionale, così suddivisi: lunedì, martedì e sabato allenamento agonistico Bushido Kai condiviso con il club lettone Judo Club Ippon di Riga, mercoledì e venerdì allenamento tecnico, giovedì allenamento regionale e con la Lettonia, domenica allenamento nazionale.

Ancora per un mese sicuramente si continuerà con queste video lezioni, fino a nuove disposizioni che il CONI e le nostre federazioni di judo, la FIJLKAM e la UISP D.O., ci invieranno. Tutto questo è soltanto merito della costanza dei nostri atleti, che hanno continuato a credere in noi e in loro. Invitiamo pertanto tutti, anche coloro che non hanno mai praticato judo, a seguirci e a chiederci il link di collegamento, per partecipare alle video lezioni per mantenersi in forma.

Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti i tecnici della Bushido Kai Judo, dal presidente Avv. Andrea Quinto Bertano, i Maestri Gennaro Ferrara e Luigi Triolet e i tutti i ragazzi e ragazze tesserati che rendono la nostra squadra un team fantastico. Viva il judo, viva la Bushido Kai Judo.

In conclusione invitiamo tutti a seguire una nota citazione di Gandhi: “Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo”.

