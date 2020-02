JUDO. Coronavirus: invariato il calendario agonistico Federale

In relazione alle problematiche sanitarie legate al Coronavirus ed alla luce delle recenti disposizioni emanate dal Governo, al momento la Federazione non ha ritenuto opportuno fare rilevanti modifiche al Calendario Agonistico Federale 2020 del settore judo, oltre a quanto già comunicato. Le Finali Nazionali dei Campionati Italiani di Judo (M/F) Juniores/Esordienti/Cadetti/Assoluti, sono confermati come da calendario e avranno luogo nelle sedi già stabilite e pubblicate sul Sito Federale. Per le relative Fasi Regionali di Qualificazione, in particolare quella dei Campionati Italiani Juniores, calendarizzate il 14 e 15 marzo, i Comitati Regionali interessati alla sospensione delle attività sportive dovute all’emergenza sanitaria nazionale, visto l’annullamento del Trofeo Italia di Martina Franca, sono autorizzati a svolgerle il 21 e 22 marzo 2020, fermo restando i termini di chiusura delle iscrizioni come da PAAF 2020 Art.1, punto 1.

Naturalmente, tali decisioni vengono prese sulla base delle informazioni pervenute ad oggi e potrebbero subire ulteriori aggiustamenti in funzione delle eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità preposte.

Commenti