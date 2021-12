Jacquet e Ysengrin!

Uno scoiattolo di nome Jacquet saltando di ramo in ramo, cadde di peso su un lupo che dormiva. Il lupo era terribile e si chiamava Ysengrin che in fiammingo significa feroce come il ferro, e questo la diceva tutta della sua ferocia e crudeltà! Il lupo si svegliò e, afferratolo con un morso gli mozzò la coda a metà e, voleva mangiarlo, ma lo scoiattolo lo supplicò di lasciarlo andare. Il lupo gli disse che lo osservava da terra che lui sugli alberi lo vedeva sempre allegro che saltava di ramo in ramo e gli disse che lo lasciava andare e non lo mangiava se gli svelava il segreto della loro felicità. Lo scoiattolo gli rispose che aveva troppa paura e se lo lasciava andare sull’albero gli avrebbe svelato il segreto. Il lupo lo lasciò libero; lo scoiattolo si arrampicò sull’albero e dall’alto gli disse che lui il Lupo era triste e annoiato, perché cattivo e la cattiveria dell’animo brucia la felicità del cuore, invece loro gli scoiattoli sono felici perché sono buoni e non facciamo del male a nessuno. Ma lo scoiattolo Jacquet aveva la coda mozza per colpa del lupo Ysengrin e le voci del bosco Malpertugio girano veloci e la storia di coda mozza la conoscevano tutti. Come poteva fare? La cosa più ovvia era parlarne con Babbo Natale che sicuramente avrebbe trovato una soluzione. Era giunta la notte del Santo Natale e tutti gli animali andarono nelle loro tane appena si fece buio, in attesa di vedere il regalo richiesto alle prime luci dell’alba. Il mattino dopo, il giorno di Natale, il bosco si animò velocemente. Tutti gli animali, grandi e piccoli, trovarono i loro doni: castagne, noci, bucce di banane, funghi, semi ma anche cappelli, bastoni, scope, ecc. Le richieste inviate erano varie. Tutti si radunarono per fare festa ma Jacquet dalla coda mozza non uscì dal suo nido nell’albero. Era troppo triste per festeggiare. Fino a quando un pacchettino dal fiocco rosso attirò il suo sguardo. Cosa poteva contenere? Lui non aveva chiesto nulla. La curiosità prevalse per cui scartò il pacco e… sorpresa. Conteneva una coda! Ogni animale aveva donato alcuni dei suoi peli perché Babbo Natale potesse costruirgliene una. Era troppo bello ed eccitante. Inserì l’elastico della nuova coda nel suo moncone e voilà, finalmente si sentiva di nuovo uno scoiattolo, e addirittura super dotato. Saltò da un albero all’altro, saltellando in mezzo a tutti i suoi amici. Cosa poteva desiderare di più? Sentiva il calore della loro amicizia. Era di nuovo, finalmente, felice!

Favria, 10.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. È Natale, bisogna essere più buoni. Ma non solo a Natale ma tutto l’anno! Auguri! Felice venerdì.

