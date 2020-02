J asu d’Cavour Je gniun ca i lauda, as laudu da lur.

Quello sopra citato è un vecchio proverbio piemontese, gli asini di Cavour se nessuno li loda si lodano da soli, per indicare quelle persone narcisiste, fanfarone e presuntuose, sempre convinte di essere sempre dalla parte della ragione. Queste persone sono ammalate di narcisismo persone vanitose che non sentono altro che lodi ma forse siamo un pochino tutti narcisisti e i social media rappresentano attualmente il palcoscenico ideale sul quale il narcisista può mettersi in mostra dando il meglio di sé attraverso fotografie e selfie, aggiornamenti di stato, commenti e condivisioni è possibile infatti dare di sé l’immagine perfetta e superiore e trovare una compensazione alle sconfitte e alle umiliazioni causate dalla vita reale. Siamo schiavi dei diritti e dei desideri che chiamiamo libertà, dove ognuno di noi da una sua definizione personale. Oggi rispetto ai nostri nonni e padri, molti di noi sono in possesso di altisonanti titoli di studio, ci crediamo istruiti, civilissimi, maestri di conoscenza. Il nostro ideale è la comodità nel senso di quanto è comodo pagare con carta di credito, usare microchip che con la tecnologia si aprono le porte e si fanno tante altre cose e non ci rendiamo conto che più andiamo avanti e più siamo sottoposti alla sorveglianza in ogni gesto quotidiano. Con animo felice tendiamo polsi e caviglie alle catene, correndo a consumare, salvo opporci vigorosamente a tutte le conseguenze della nostra cattivo rispetto con la Terra. Siamo consumatori compulsivi, ma abbiamo orrore delle discariche di rifiuti, l’importante e che siano costruite lontane dai nostri occhi o non esistano affatto. Vogliamo viaggiare, correre veloci in cerca di opportunità, emozioni, esperienze nuove, ma odiamo i combustibili che lo consentono e le opere pubbliche che rendono concreta la smaniosa libertà di movimento e circolazione. Vogliamo il rispetto dell’ambiente, siamo contro tutti i diserbanti ma non ci chiniamo la schiena a togliere l’erba che lentamente riconquista tutti gli spazi. E poi il telefono furbo, il magico smartphone, è oggi per molti di noi una cornucopia inesauribile fino a che non si scarica la batteria. Quando sono in giro, vedo sempre più persone attente a leggere il telefono incuranti del loro camminare, lo smartphone è divenuto una una propaggine di noi stessi con l’evoluzione in incapaci dipendenti di meccanismi che non esistevano sino a pochi anni fa. Adesso bastano 24 ore senza energia elettrica per fermare ogni attività, i nostri nonni senza master, lauree e diplomi se la sarebbero cavata perché erano in grado di affrontare concretamente la vita. Oggi gli orgogliosi e vanitosi asini non riconosce altra autorità che se stessi e se qualcosa non va danno sempre la colpa agli altri. Che tristezza viviamo nella fiera delle vanità, tra feste e balocchi e come un novello Narciso, ci guardiamo allo specchio e ci piacciamo assai. Forse si ci versassimo adosso delle gocce di umiltà, chiede un bagno sarebbe troppo saremmo meno compiaciuti di noi stessi, riconoscendo i nostri umani difetti. Forse solo così cercheremmo di migliorarci e di recuperare un briciolo di senso morale. Agli asini, anzi noi ai burich rammento quanto scriveva un grande poeta, John Milton, che chiamava virtù la gratitudine di chi intende la vita come un dono e non una sfida per plasmarla a nostro piacimento. Stiamo attenti che l’inverno del nostro scontento diventa estate gloriosa nella luce artificiale del consumo, del desiderio e del progresso. Se no è come esse al pian dij babi, al piano dei rospi!

Favria, 10.02.2020 Giorgio Cortese

Oggi non ho voglia di parlare ma solo di ascoltare parole

Commenti