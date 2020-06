Ivreaestate. Benedino: “La città nelle mani della Lega sovranista e dei suoi alleati”.

Sulla polemica tra Comune e Rosse Torri, mi preme dire alcune cose:

1) stiamo discutendo da mesi sulle modalità di ripartenza della cultura e il DPCM che annuncia la ripresa delle attività culturali da metà giugno è datato 17 maggio: se si voleva impostare correttamente una programmazione culturale estiva, c’era tutto il tempo per poterlo fare, con o senza Rosse Torri. Se ciò non è avvenuto, la responsabilità è dell’amministrazione comunale

2) non è certamente automatico che se una rassegna si è svolta per oltre 30 anni, la si debba rifinanziare in automatico, ma a maggior ragione in questa fase, sono importanti da parte di un’amministrazione comunale l’ascolto e il rispetto degli interlocutori e delle loro proposte, elementi che mi paiono essere mancati completamente, a giudicare dal comunicato di Rosse Torri

3) è del tutto evidente che evocare un bando neanche ancora pubblicato e di cui non si conosce nemmeno la data di pubblicazione per negare un contributo sia del tutto pretestuoso, tanto più se siamo oltre metà giugno e se stiamo parlando di una rassegna estiva

4) è un dato di fatto che al momento, con l’eccezione della prima domenica di luglio, dell’ultimo weekend di agosto e del primo di settembre (grazie alle date recuperate di due importanti festival primaverili come la Grande Invasione e l’Open Jazz Festival), manchi completamente qualunque programmazione di attività culturali in città per quasi due mesi e ciò non è certo il miglior biglietto da visita per una città che rivendica una vocazione turistica

5) tra pochi giorni ricorrerà il secondo anniversario del ballottaggio che consegnò la città di Ivrea nelle mani della Lega sovranista e dei suoi alleati: ai tanti che allora dicevano che destra e sinistra pari erano e che non ci sarebbero state conseguenze pesanti nel cambio di Giunta chiedo di considerare le recenti vicende legate al rinnovo del comodato allo ZAC e la vicenda di Ivreaestate e di pensare che mancano ancora tre anni al prossimo appuntamento con gli elettori..

Andrea Benedino

Ex assessore alla cultura, oggi siede in Opposizione per il Pd

