Giovedì 11 agosto, ore. 21.30 nel Cortile del Museo Garda: film FREAKS OUT di Gabriele Mainetti

C’è una guerra sporca che brucia il mondo e i diversi. In quella guerra sporca c’è un circo e dentro al circo quattro freaks (mostri, fenomeni da baraccone) che strappano sorrisi all’orrore. Matilde è la ragazza ‘elettrica’, Fulvio l’uomo lupo, Mario il nano calamita, Cencio il ragazzo degli insetti. A guidarli è Israel, artista ebreo e ‘terra promessa’, che ha inventato per loro un destino migliore. Dopo “Lo chiamavano Jeeg Robot”, “Freaks Out” conferma il talento di un grande regista che lascerà un’impronta inconfondibile di sé nell’arte delle immagini in movimento.

Sabato 13 agosto, ore 21.30 in Piazza Primo Maggio nel Quartiere Bellavista (In caso di maltempo Centro Civico Bellavista) [ingresso gratuito]: film 1941 ALLARME A HOLLYWOOD di Steven Spielberg per la Rassegna “Classici contro la guerra”

Unico esempio di film comico realizzato in carriera da Steven Spielberg, 1941 – Allarme a Hollywood è una goliardica slapstick comedy che sbeffeggia tanto l’apprensivo militarismo americano quanto la tetragona volontà bellicista nippo-tedesca. (collaborazione di Associazione Bellavista Viva odv)

Lunedì 15 agosto, ore 21.30 nel Cortile del Museo Garda: film CYRANO di Joe Wright

Tratto dal classico di Edmond Rostand Cyrano è girato in una Sicilia fuori dal tempo ed è una rilettura in chiave cinematografica della storia di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi.

