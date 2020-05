IVREA. Zuppa di Ajucche take away. Prenotazioni entro domani

Il Circolo Ufficiali dello Stato Maggiore non può fare a meno della tradizionale cena delle ajucche… Per questo dopo un lungo pensare il direttivo ha trovato una soluzione che, nel rispetto della sicurezza e di tutte le norme previste dal Governo per il contenimento dell’epidemia in corso, può rendere, si spera, gradita la tradizionale zuppa.

La proposta “culinaria” messa a disposizione è la seguente: zuppa di ajucche take away!!!

Basterà prenotare a questi numeri: Davide 3479197046; Simone 3400579556; Luca 3496039879

Non potendo aprire la sede del Circolo, alcuni soci volontari, predisporranno il piatto che poi potrà essere ritirato domenica 24 maggio tra le 9 e le 12 presso L’ Orto del Coniglio, meglio conosciuto come il “negozio di Garello”, mitico aiutante, in via Guarnotta.

II ricavato (l’offerta è libera) verrà devoluto al Comitato locale di Ivrea Croce Rossa Italiana per l’ iniziativa “CRIperTE”.

Le prenotazioni termineranno DOMENICA 17 MAGGIO oppure al raggiungimento di 150 porzioni prenotate per poter avere il tempo di organizzare i soci volontari.

“Avremmo avuto piacere di consegnare i piatti ad ognuno – dicono al Circolo – anche solo per scambiare uno sguardo dietro la mascherina. Purtroppo le normative ce lo impediscono. La consegna avverrà responsabilmente, senza assembramenti e nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Speriamo anche solo per un attimo di portare un po’ di allegria nelle Vostre case, dal sapore di Carnevale e della tradizione…”.

