Mercoledì 6 luglio, alle ore 21.30, presso il parco dell’Archivio Nazionale Cinema Impresa, in viale della Liberazione, 4, ISMEL e CSC-Archivio Nazionale Cinema Impresa presentano “ZOLFO, Un chimico e un attore raccontano l’oro del diavolo”. Con Gabriele Vacis e Salvatore Coluccia. Ingresso gratuito.

Gabriele Vacis leggerà Ciàula scopre la Luna una novella di Luigi Pirandello scritta nel 1912. Il protagonista è Ciàula, un ragazzo che lavora in una miniera di zolfo. Ciàula è uno che fila dritto, lavora e ubbidisce. Non è preoccupato per il buio della miniera, perché ne conosce bene le gallerie, ma ha paura del buio della notte. È proprio nella notte più nera che viene travolto dalla luce lunare e scopre una bellezza che lo lascerà senza fiato.

Vacis, architetto del tempo e dello spazio grazie al teatro, come lui stesso si definisce, improvviserà la lettura del testo di Pirandello accordandosi al ritmo delle immagini di L’industria degli zolfi di Romagna e Marche (1923/1925), restaurato da CSC-Archivio Nazionale Cinema Impresa.

Una sonorizzazione parlata, un dialogo possibile grazie alla grande esperienza attoriale di Gabriele Vacis.

L’esperimento sarà introdotto da Salvatore Coluccia, professore di chimica e divulgatore appassionante, che inquadrerà lo zolfo, uno degli elementi della tabella periodica di Mendeleev, nella Storia fino alla nascita dell’industria. Citato nel libro della Genesi e in Omero, questo elemento ballerino ha segnato la vita dell’uomo dalle origini a oggi, nel bene e nel male. La tabella degli elementi oggi è sempre più una tabella geopolitica che segna conflitti e speranze della nostra civiltà.

Una serata sulfurea e densa di linguaggi da cui non si può uscire senza aver imparato qualcosa.

Un evento proposto da CSC-Archivio Nazionale Cinema Impresa, all’interno del progetto integrato del Polo del ‘900, con la collaborazione tecnica di Rosse Torri.

A cura di Elena Testa e Giovanni Ferrero.

Per informazioni e prenotazioni: cinemaimpresa@fondazionecsc.it / 3477802836

