I gruppi Tamburi di Yporegia ed Les Fifres et Tambours de Saint-Tropez suggellano la loro amicizia proponendo l’evento “Yporegia in Concerto” sabato 26 febbraio alle ore 21 presso L’Auditorium Mozart di Ivrea, in zona San Lorenzo. L’iniziativa vede la collaborazione degli Aranceri Scorpioni d’Arduino con la partecipazione delle Sbandieratrici di San Salvatore e scaturisce dal sodalizio musicale delle due compagini sviluppatosi nel corso di numerose edizioni del Carnevale, durante le quali una rappresentanza del gruppo francese vi ha preso parte all’insegna dello spirito di festa e dei valori della tradizione giallo verde.

<<Il concerto si compone di due parti, nella prima si racconta in musica la nascita del gruppo Tamburi di Yporegia, ovvero quando un gruppo di ragazzi, all’interno di una squadra di aranceri, decidono di accompagnare i loro amici tiratori al suono di tamburi con melodie da battaglia>> spiega Marco Boggio, referente del gruppo Tamburi degli Arduini, che prosegue <<Con la seconda parte si narra l’amicizia tra il gruppo eporediese e quello francese, arrivando a rievocare la giornata di un tamburino militare dell’esercito napoleonico durante la famosa Battaglia di Austerlitz>>.

Il 2 dicembre 1805, ad una ventina di km da Brno, nella regione della Moravia situata nell’attuale Repubblica Ceca, si combatté la Battaglia dei Tre Imperatori con la quale Bonaparte riuscì ad ottenere una vittoria schiacciante sulla Terza Coalizione, composta da Gran Bretagna, Impero austriaco, Impero russo, Regno di Napoli, Regno di Sicilia e Svezia, provocandone lo scioglimento e decretando dunque la vittoria francese nel conflitto che avrebbe dovuto distruggere il predominio napoleonico sull’Europa centro-meridionale e restaurare le vecchie monarchie dell’Antico regime, in precedenza deposte durante le guerre rivoluzionarie.

L’avvincente viaggio melodico sarà guidato dal primo piffero Patrick Niel e dal primo tamburo Rolland Peyré, principali artefici ed esecutori della minuziosa ricerca musicale e della sua sceneggiatura.

L’iniziativa avrebbe dovuto svolgersi già lo scorso anno, in occasione del bicentenario della morte di Napoleone, ma anche in questo caso l’arte aveva dovuto cedere il passo all’emergenza sanitaria.

Le prevendite sono acquistabili presso la Pasticceria Cavicchio, il bar Caffeina di Duregon, lo Studio Parrucchieri di Momi e Marco oppure telefonando al 340 680 3912 (Marco)

