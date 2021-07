Ascolta l'Audio Dell'Articolo

DOMENICA 11 LUGLIO 2021 – ore 9.30. Cinema Politeama – Via Piave, 3 – Ivrea

Prima tappa del percorso che porterà al Congresso nazionale che si terrà nei giorni 24-25-26 settembre 2021

A 30 anni dalla nascita del Partito della Rifondazione Comunista, in una fase sociale delicata e complessa a causa della grave pandemia che ha colpito anche il nostro paese, con l’aggravarsi della già esistente crisi sociale e occupazionale, con l’evidenza del danno delle politiche privatistiche, in particolare nella sanità, siamo chiamati a confrontarci sull’elaborazione e gli obiettivi politici e sociali a livello nazionale e locale della nostra forza politica.

Per la prima volta non sarà un congresso con mozioni contrapposte, ma un congresso unitario che nasce dalla consapevolezza della grave situazione che vive il paese senza più una sinistra degna di questo nome. Un paese che si sta imbarbarendo e in cui ormai le classi lavoratrici sono senza rappresentanza. Rifondazione Comunista non rinuncia alla lotta. Lavoriamo alla costruzione di un’alternativa politica e sociale, per creare una convergenza, come facemmo a Genova nel 2001, per aprire un nuovo ciclo di lotte e movimento.

Il Congresso di Circolo si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

9:30 Apertura dei lavori con l’elezione della Presidenza del Congresso e proposta dell’ordine dei lavori

10:00 Relazione introduttiva della segretaria del Circolo

10:15 Interventi degli invitati, degli ospiti e delle forze politiche presenti

10:45 Illustrazione dei documenti congressuali nazionali

11:15 Elezione delle Commissioni verifica poteri, politica ed elettorale.

11:20 Relazione Commissione verifica poteri sulla validità dell’assemblea congressuale

11:30 Discussione

12:00 Inizio votazione per appello nominale dei documenti congressuali nazionali

12:15 Relazione Commissione Politica

12:45 Nomina segretario/a e delegati/e Congresso federale

13:00 Chiusura Congresso

Il materiale congressuale è consultabile sul sito PRC-SE: https://www.rifondazionecomunista.org/xi/

Invitiamo le forze politiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni, i movimenti presenti nel territorio, nonché tutte le cittadine e i cittadini interessati, a partecipare all’assemblea congressuale del nostro Circolo, per un libero e aperto confronto.

(Cadigia Perini )

Segretaria Circolo Prc-Se di Ivrea e Castellamonte

