Una tassa per “tirare” le arance. Una tassa per fare il Carnevale. L’Amministrazione Comunale chiede alle “Componenti” non meno di 140 mila euro. Nulla è ancora stato deciso ma la risposta sarà più o meno categorica: “attaccatevi al tram”.

Questo è più o meno emerso nei due incontri “informali” tenutisi martedì e giovedì scorso.

Non ha dubbi Guido Santi, che rappresenta l’Associazione delle Componenti in seno alla Fondazione, e fuori da lì parla a nome di tutti gli aranceri.

“Un contributo ci sarà – ci spiega ma ce lo aveva già spiegato la scorsa settimana – [...]