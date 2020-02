IVREA. “Vivandiera” la forza delle donne. Intervengono anche le Mugnaie (comunicato)

Alla luce degli accadimenti di queste ultime ore e per dare un riscontro a quanti che ce lo stanno chiedendo, in considerazione delle finalità del Progetto Violetta la forza delle donne – fortemente sostenuto fin dalla sua nascita dalla maggior parte delle Componenti dello Storico Carnevale di Ivrea – ci sentiamo di voler condividere il nostro pensiero di rammarico per quanto sta accadendo e auspichiamo che a fronte di una denuncia le autorità competenti possano arrivare a fare chiarezza su questa situazione.

Oggi più che mai sentiamo l’importanza di rafforzare il messaggio che sta alla base di quanto abbiamo fatto in questi tre anni: il massimo rispetto della persona (donna o uomo che sia) che deve essere portato avanti sempre e in ogni circostanza.

Ci piace pensare che al frastuono mediatico che questa vicenda ha originato possa essere contrapposto il sostegno incondizionato e concreto che quasi tutte le Componenti del nostro amato Carnevale continuano a garantire al Progetto Violetta fin dalla sua nascita, il lavoro imponente che in particolare le squadre degli aranceri hanno fatto affinché si potesse entrare nelle scuole e che ha reso possibile il percorso di circa 700 giovani studenti per dire no a qualsiasi forma di violenza. Senza dimenticare il contributo che è stato dato da molti sostenitori per potenziare il lavoro clinico che le donne ricevono sul nostro territorio, donne che sono state aiutate a uscire da situazioni violente e che anche grazie a questo hanno cambiato la loro vita.

Il Gruppo di lavoro opera su base volontaria e non abbiamo la pretesa di risolvere tutte le situazioni con le quali entreremo in contatto, ma siamo certe che se questa vicenda verrà vista come un’opportunità per una riflessione comune, darà a tutti quanti ancora più forza per essere sempre dalla parte di chi (donna o uomo) subisce qualsiasi forma di sopruso.

Il Progetto Violetta – www.violettalaforzadelledonne.it

Il Progetto Violetta la forza delle donne è nato con l’obiettivo di portare un contributo importante sia nell’ambito della prevenzione della violenza domestica che nel campo della cura delle donne vittime di maltrattamento.

Il Progetto intende sia promuovere iniziative a sostegno di una cultura della prevenzione rivolta alle nuove generazioni (Progetto Violetta per le scuole, anno scolastico 2018/19 e 2019/20), sia dare un aiuto concreto a tutte quelle donne che hanno trovato la forza di uscire dal silenzio e che proprio per questo necessitano di un sostegno psicologico continuativo per portare avanti la “loro battaglia” – da due anni sono stati attivati due gruppi di psicoterapia per andare a potenziare l’intervento clinico per le donne vittime di violenza che si rivolgono all’ASL TO4.

Commenti