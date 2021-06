Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia sabato 19 giugno il Museo Civico Garda di Ivrea, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, propone visite di gruppo gratuite al sito dell’Anfiteatro romano di Eporedia e della villa suburbana. Le visite si concluderanno al Museo Garda dove sono conservati gli arredi e i manufatti provenienti dalla villa e dall’edificio per spettacoli.

“Con questa iniziativa – commenta l’Assessore alla Cultura Costanza Casali – si va ad arricchire la proposta di offerta turistica e promozione del territorio che in questi mesi ha già avuto un riscontro di notevole successo con i Welcome Tour organizzati dal Comune di Ivrea in collaborazione con Turismo Torino i primi sabati del mese e rivolti alla scoperta della storia della città, dei suoi monumenti e dell’eredità architettonica di Adriano Olivetti. Le Giornate europee dell’Archeologia sono promosse a livello nazionale dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la Direzione Generale Musei, definendosi come tipologia di evento che promuove la scoperta del nostro territorio ad un pubblico sempre più esteso”.

Le visite guidate, con partenza presso l’Anfiteatro, ingresso via Cappuccini (alle 15:00, 15:30, 17:00 e 17:30) avranno una durata di 1:30 circa, compreso lo spostamento a piedi dall’edificio per spettacoli al Museo P.A. Garda, dove avranno termine.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, presso il Museo civico P.A. Garda di Ivrea negli orari di apertura del museo.

Da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13

Martedì e Giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Sabato e domenica dalle 15 alle 19

musei@comune.ivrea.to.it

tel. 0125 410512.

Per maggiori informazioni sulle Giornate Europee dell’Archeologia è possibile consultare il sito ufficiale: https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-it/accueil.

