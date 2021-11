Ogni anno, a partire dal 2017, anno di nascita dell’omonimo Progetto Violetta la forza delle donne, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizziamo un evento esteso a tutta la comunità canavesana per fortificare il messaggio sull’importanza che la partecipazione attiva di ciascuno di noi può avere per contrastare il fenomeno della violenza domestica.

L’evento di presentazione delle attività e dei progetti in corso si terrà sabato 27 novembre alle ore 17.30 al Teatro G. Giacosa di Ivrea. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione scrivendo a info@violettalaforzadelledonne.it indicando: nome, cognome e recapito [...]