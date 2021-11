La politica è scienza, non fantascienza. Non per niente la si studia all’Università. Non c’è azione. Non c’è dichiarazione. Non c’è atto che non sia destinato a provocare una reazione. Per carità, l’eccezione esiste sempre, ed è la “stupidità”, ma non vogliamo credere che sia questo il caso. Lasciateci sognare che stiano facendo sul serio. Titolo: Maggioranza spaccata, arriverà con le ossa rotta all’appuntamento elettorale. Al centro della scena c’è di nuovo lui: il Generale nei panni di segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Ceratti, seguito dal vicesindaco Elisabetta Piccoli e dalla senatrice Virginia [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.