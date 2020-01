Ivrea “vince” 900 mila di euro per rinascere come “Smart City”…

Il caso strano è che proprio mentre in città, a Bellavista, stava nascendo il “Comitato dei 50” contro il 5G, a Roma, il Mise (Ministero per lo sviluppo economico), sganciava la bellezza di 900 mila euro in due anni per un progetto denominato “Ivrea Smart project” che basa [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti