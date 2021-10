IVREA “Viaggi in America” è il titolo scelto per il concerto del Sunshine Gospel Choir diretto dal Maestro Alex Negro, programmato per il prossimo 22 ottobre all’Auditorium delle Officine H di Ivrea, organizzato dall’Associazione Musica Teatro Piemonte. Lo spettacolo si tradurrà in una produzione audiovisiva, curata dall’Archivio del Cinema di Impresa, composta da parti del concerto e immagini storiche e sarà accessibile a tutti tramite i media digitali di “Ivrea, città industriale del XX secolo”.

L’iniziativa rientra a pieno titolo negli obiettivi di presentazione del Sito, della sua storia e dei valori espressi e promossi da UNESCO con l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale avvenuta nel 2018 ed è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso la Legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «Lista del Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”.

Il tema del concerto, espresso dal titolo “Viaggi in America”, è legato al rapporto interessante e intenso che si stabilì tra Camillo e Adriano Olivetti e gli Stati Uniti. Rapporto che consentì a Camillo, negli ultimi anni dell’Ottocento, e ad Adriano, nella prima metà del Novecento, di confrontarsi con lo sviluppo delle città e dell’industrializzazione americana che rappresentò sicuramente un punto di riferimento e un metro di confronto per la nascita della fabbrica di Ivrea e per lo sviluppo della città industriale novecentesca.

Il rapporto tra urbanizzazione, sviluppo economico e cultura veniva evidenziato già da Camillo Olivetti nelle sue lettere che furono edite per la prima volta col titolo “Lettere americane” da Renzo Zorzi per le Edizioni di Comunità. Non per nulla, il titolo del concerto è accompagnato dalla citazione tratta da una lettera indirizzata da Camillo alla madre del 1893: “…tutte queste città sboccianti come funghi sul suolo americano per prima cosa fondan le scuole poi le biblioteche e poi le accademie e le collezioni artistiche”.

La scelta del repertorio Gospel è un omaggio a un filone culturale che si sviluppò come tale in America proprio tra la fine dell’Ottocento e il Novecento.