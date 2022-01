Sabato scorso, 22 gennaio, si è celebrato il primo anniversario dell’entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari adottato dalle Nazioni Unite. Tale importante documento ottenuto grazie alla campagna di ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Campagna Internazionale per l’Eliminazione delle Armi Nucleari), nominata Premio Nobel per la Pace nel 2017, compie infatti un anno dalla sua entrata in vigore il 22 gennaio del 2021 quando gli Stati aderenti sono arrivati a 50. Oggi sono saliti a 59, ma tra questi stride l’assenza della ratifica da parte dell’Italia seppur sollecitata [...]





