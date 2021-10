E’ in programma venerdì 29 ottobre alle 18,30 l’inaugurazione della nuova sede dei Fratelli d’Italia, intitolata a “Mario Paggi” in via Aosta 11.

Parteciperanno: l’ Onorevole Augusta MONTARULI, l’ Onorevole Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, Il Consigliere comunale di Ivrea Marco NERI, il Coordinatore regionale FdI Fabrizio COMBA e il Coordinatore provincia di Torino FdI Fabrizio BERTOT.

