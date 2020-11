IVREA. Venerdì 20 novembre Forum Democratico intervista Ezio Mauro

Il Forum Democratico del Canavese organizza venerdì 20 novembre alle 21 sulla piattaforma Zoom e sul sito del Forum e in streaming su Youtube un incontro con Ezio Mauro per la presentazione del nuovo libro “La Dannazione – 1921. La sinistra divisa all’alba del fascismo” in concomitanza alla uscita nelle librerie. Introduc e modera Aldo Gandolvi.

In un testo pieno di pathos e di accurate ricostruzioni storiche e psicologiche l’autore ha descritto gli eventi che portarono, il 21 Gennaio del 1921 a Livorno, il XVII° congresso del Partito Socialista Italiano –cresciuto per l’impegno e la dedizione di decine di migliaia di operai e contadini- a dividersi tra riformisti e massimalisti. Ne seguì il trionfo della reazione sociale e politica e del fascismo.

Per dirla con le parole dell’autore: “La sinistra corse verso la sua dannazione storica dividendosi nel momento del massimo pericolo subito dopo aver dispiegato la propria massima potenza nelle urne e nelle piazze a dimostrazione del capitale politico accumulato in soli tre decenni di vita”, “E’ come se il riformismo e l’intransigenza massimalistica fossero due condanne del destino e la comune religione del lavoro non riuscisse a fare una sintesi e un progetto politico conseguente ed egemone”

Sulle vicende del congresso di Livorno ebbe un’influenza determinante l’attrazione del modello sovietico e il peso che le direttive di Mosca ebbero sulla frazione che diede vita al PCI, documentate da Mauro con una ricerca storica di grande efficacia. Ma la “dannazione” – in termini di tendenza al frazionismo e di difficoltà di elaborare progetti politici unitari e di sviluppo dell’intera società – permane. Ed è una riflessione che con toni accorati il libro sollecita.

Commenti