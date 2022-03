Dopo il rilevante successo del primo appuntamento del 9 marzo scorso dedicato alle Attività culturali, con la partecipazione attiva di oltre 60 persone, il Gruppo Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese prosegue e rilancia il proprio progetto di valorizzazione e di comunicazione condivisa del territorio canavesano con la seconda Open Call in programma mercoledì 23 marzo 2022 alle 17,30 e rivolta alle associazioni, aziende ed enti che operano in ambito sportivo e nel campo del turismo naturalistico.

Ad aprire la riunione sarà Gaetano di Tondo, Presidente del Gruppo, VP e direttore comunicazione e relazioni esterne Olivetti e Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti cui seguiranno gli interventi di Silvia Molinario (VisitPiemonte) che parlerà di “Piemonte Regione Europea dello Sport” e Stefano Roletti (Progettista turistico e organizzatore eventi) che affronterà il tema del territorio come opportunità per il turismo. A seguire Luigi Emanuele di Marco, social media manager di Olivetti e dell’Associazione Archivio Storico Olivetti, presenterà il progetto “Insieme per comunicare il Canavese”. Modera Gianfranco Franciscono, Segretario del Segretario Gruppo Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese.

Sarà possibile partecipare in presenza (con Green pass) oppure online previa iscrizione dal link disponibile su www.canaveseturimo.org.

I tre incontri sono stati promossi con l’obiettivo di favorire la mutua conoscenza delle realtà territoriali del settore, stimolare con strumenti concreti la condivisione di informazioni e l’individuazione di parole chiave/#hastag comuni nella promozione ed, infine, trasformare cultura, natura e sport anche in opportunità per la creazione di attività economiche e posti di lavoro.

Per il Settore Cultura, dopo l’Open Call del 9 marzo 2022 è stata avviata l’attività di condivisione informazioni attraverso un file Excel in cloud messo a disposizione da Canavese Turismo e attraverso il quale gli operatori possono condividere indicare i propri contatti e segnalare le iniziative e gli eventuali post pubblicati, affinché siano condivisi con tutta la Community delle Attività culturali del Canavese. I partecipanti hanno, inoltre, ricevuto le informazioni dettagliate sulle modalità per caricare i propri Eventi sulla Piattaforma di Turismo Torino e Provincia.

La terza Open Call è prevista per martedì 5 aprile 2022 alle ore 15,30, anziché il 6 aprile come precedentemente preannunciato, e sarà dedicata agli operatori turistici, della ricettività e dell’accoglienza ed alla loro interazione con gli eventi.Per maggiori informazioni e per registrarsi agli incontri visitare la pagina Facebook del Gruppo Turismo (@turismocanavese), il sito www.canaveseturismo.org oppure inviare una e-mail a turismo@confindustriacanavese.it

Commenti