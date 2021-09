Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Francamente ci stanno un pochetto stufando. Esattamente com’era successo con il Movicentro e con l’Iperstore, anche sulla chiusura dell’ex Caserma Valcalcino di Ivrea, la giunta torna a nascondersi dietro una documentazione “Top secret” da non diffondere e non se ne capisce il motivo. All’indice una perizia del 2010 firmata dagli ispettori della Città Metropolitana in cui, stando alla giunta “Si salvi chi può”, stando alle Opposizioni non ci sarebbero i termini per chiudere e sgomberare alcunchè come invece si vorrebbe fare con tanto di categorico ultimatum alle Associazioni (e sono tante) lì ospitate.

Altro giallo sull’ordinanza che avrebbe dovuto essere pubblicata sull’albo pretorio al più tardi entro la giornata di sabato. La fa il sindaco. La fa il dirigente comunale. Morale? Per il momento non l’ha ancora fatta nessuno. Pare siano entrati in crisi proprio per un discorso di competenze.

Se la farà il dirigente, semprechè la perizia venisse considerata una reale fotografia delle condizioni dell’edificio, sarà la prova provata che esistono delle responsabilità, fors’anche penali, di chi gestiva l’Ufficio tecnico. Se la dovesse fare il sindaco, nella forma “contingibile e urgente” in base agli articoli 50 e 54 del testo unico sugli Enti Locali, dovrà per forza di cose allegare una nuova perizia.

Insomma la giunta, guidata più dalla pancia che dalla testa, si è per l’ennesima volta incartata su sè stessa, vai a capire spinta da quale fantomatico suggeritore.

Tornando alla “perizia” tenuta nascosta, quel che non si capisce è il motivo per cui la si vorrebbe tenere nascosta, o meglio si è capito che lo si fa per evitare un pubblico dibattito. E anche questa – se ce lo si consente – è roba da avanspettacolo, da avvocati azzeccagarbugli, considerando che le leggi sulla trasparenza sono state inventate dal legislatore (e citiamo testulamente) per “favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo così la partecipazione al dibattito pubblico…”.

Chissà se al sindaco Stefano Sertoli, al vicesindaco Elisabetta Piccoli e al presidente del consiglio Diego Borla questa cosa è chiara? Insomma nell’Amministrazione della cosa pubblica non si gioca a mosca cieca.

Liborio La Mattina

