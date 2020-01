IVREA. Uno sfogo su Lace. “Tu chiamale se vuoi, riflessioni”

Il 29 gennaio ci siamo trovati, come ogni anno, all’Area monumentale di Lace per ricordare la cattura del Comando partigiano della “Garibaldi” ed i suoi Caduti. Dovrebbe essere una Cerimonia intima e raccolta, co-organizzata dalle Sezioni Anpi Valle Elvo e Serra ed Ivrea e Basso Canavese. Ve ne diamo qui un parziale resoconto per riflessioni ed immagini.

Il significato più profondo della notte di Lace

Intervento iniziale dell’Anpi di Ivrea e Basso Canavese

Da tanti anni Cittadini canavesani e biellesi si incontrano il 29 gennaio, a Lace, sul crinale della Serra, a ricordare i compagni caduti.

E’ un segno di memoria, di rispetto, di ringraziamento sincero per quanto essi ci hanno dato: democrazia, libertà e Costituzione.

La costruzione di questo cammino è ancora incerta, imperfetta, ma noi vogliamo credere che si possa realizzare compiutamente.

I nostri Padri partigiani combatterono e morirono per liberare l’Italia dal nazifascismo e dall’occupazione delle truppe del terzo reich, da Napoli alle nostre vallate.

Erano militari abbandonati all’8 settembre, reduci della guerra di Spagna, semplici cittadini, preti, tante donne. Avevano fedi diverse: fra loro, comunisti, socialisti, liberali, azionisti, monarchici, generali e contadini.

Noi non sappiamo, di ciascuno, quale fosse la sua visione del futuro, oltre la Liberazione, né possiamo sostituirci a loro, adesso, nell’immaginarlo.

Sarebbe un atto di arroganza e di presunzione, perché noi non siamo Partigiani. Siamo soltanto testimoni indiretti.

Nella notte di Lace si compie un semplice, grande gesto di memoria e di affetto.

Alla luce delle fiaccole, nel silenzio, si sosta e si abbracciano col pensiero i 12 Caduti. Come se fossero dei nostri padri, ai quali poter dire, con sincerità, senza altri pensieri nascosti, almeno un giorno all’anno: “ciao papà, ti penso sempre, sei sempre nel mio cuore”.

Il vice-Sindaco Paolo Bonino, nel suo intervento, ci ha sollecitati ad esprimerci su quello che pare diventata una importantissima questione di fondo: nell’appello bisogna ancora gridare “presente”? Un nuovo revisionismo al contrario vorrebbe cancellare a Lace quel grido. Gli abbiamo risposto volentieri:

Noi ricordiamo qui 12 nomi.

Nel farlo, abbiamo presenti i comandanti Timo, Folgore, e i loro ragazzi che il tempo ci ha portati via.

Ebbene, li abbiamo sempre sentiti gridare, a gran voce, il nome dei Caduti ed il loro “presente”, prima che qualche archivista scoprisse che tale grido del cuore ha origine fascista.

Se fosse qui il nostro Terribile, alzerebbe il suo pugno e canterebbe la canzone del Partigiano, al di là di ogni sottigliezza.

E allora lo facciamo anche noi, perché è tempo di significati più alti, mentre l’onda nera sta ritornando.

Chiamiamo Abbondanza, Dante, Riccio, Pirata, Franchenstein, Martin, Battisti, Macchieraldo, Bandiera II, Testarin, Ugo, Basso, ed insieme urliamo “Presenti”, perché loro hanno vinto e i fascisti hanno perso.

I nomi dei Martiri sono sempre presenti, quelli dei loro carnefici, dimenticati.

A fine cerimonia, ancora una considerazione…

A Lace i nomi sono incisi su una pietra che si alza a ridosso della baita che ospitò il comando partigiano. Nei ruderi diroccati la storia ebbe il suo compimento. Gli amici fedeli del Coro bajolese ci raccontano, come solo loro sanno fare, sofferenze, patimenti e gioie di un periodo irripetibile. Peccato che non gli sia stato consentito di avere lo spazio, il tempo e l’attenzione che la loro presenza merita. Una testarda regia che è stata imposta dai “padroni di casa” li ha ridotti a pochi canti, quasi una comparsata umiliante per loro, che da tanti anni sono con noi a tutte le cerimonie, con impegno umile e costante. Un Coro che è conosciuto e riconosciuto internazionalmente. Al posto del consueto appello si è voluto dare la parola a degli Attori (bravi) che hanno letto le biografie dei Caduti. Gli stessi Attori avrebbero gradito degli intermezzi canori, ma il No! Del “padrone di casa” è stato implacabile. Il tempo previsto si è dilatato oltremisura, oltre quello promesso. L’intera cerimonia si è protratta sino alle 21,30, spostando la cena alle 22. Il Coro si è dovuto ritirare anticipatamente. Non se lo meritava. A Lace l’Anpi di Ivrea, forse, non è più gradita?

Non vogliamo però andar oltre. Grazie ai tanti compagni presenti, ai membri del Direttivo Anpi, al Coro. Pur ingoiando qualche boccone amaro, siamo stati presenti, ed è questo che alla fine conta.

A Lace si rinnova un patto stretto tanti anni fa tra di noi: abbiamo adempiuto al dovere della memoria.

Commenti