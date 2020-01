IVREA. Unesco: Ivrea incontra Biella

Sabato 25 gennaio alle 16 presso gli Insediamenti Universitari di Montenavale, il Club per l’UNESCO organizza un incontro per la presentazione di Biella Città Creativa per le “Crafts and Folk Arts” .

Interverranno: il senatore Gilberto Pichetto Fratin, il sidnaco di Biella Claudio Corradino e l’assessore biellese Barbara Greggio.

In apertura l’intervento del sindaco di Ivrea Stefano Sertoli, del senatore Virginia Tiraboschi e dell’onorevole Alessandro Vigna.

Il Club per l’UNESCO di Ivrea si è costituito come associazione nel 2016, pur operando già sul territorio come Club Promotore dal 2010 ed è un organismo associativo riconosciuto dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. La sua finalità è promuovere la comprensione e il sostegno della missione, delle priorità e dei programmi dell’UNESCO nell’ambito della società civile.

Per informazioni facebook: Volontari per Ivrea, città industriale del XX secolo. e-mail: clubivrea@ficlu.org. www. cpuivrea.it

