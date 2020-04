Sta arrivando alle 2.500 firme richieste, la petizione su Change.org per chiedere alla Regione Piemonte di affidare la gestione dell’emergenza Coronavirus al professor Mauro Salizzoni, direttore del Centro Trapianti delle Molinette di Torino in pensione e vicepresidente del Consiglio regionale.

“Mauro Salizzoni – si legge nel testo – è una risorsa della Regione Piemonte, oltre ad essere un’eccellenza internazionale in campo medico, che potrebbe gestire con la sua competenza organizzativa e scientifica, l’emergenza Coronavirus in affiancamento all’assessore alla Sanità.

Sinora non è stata presa in considerazione questa opportunità per non oscurare le competenze proprie dell’assessore.

Però, vista la necessità di poter disporre di tutti gli aiuti in questo grave momento e per porre rimedio alle problematiche che si sono incontrate, è necessario dare priorità alla risoluzione dei problemi, anteponendo agli interessi politici ed elettorali, il bene dei nostri corregionali”.

