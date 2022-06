IVREA. Ore 10:00 – Ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di IVREA e inizio passeggiata verso Pavone passando da Monte Navale e poi inoltrandosi sulla Paraj Auta (Monte Appareglio) curiosando tra incisioni rupestri e marmitte glaciali

Ore 11.45 – Arrivo al Romitorio di San Grato e visita in compagnia del nostro socio Lauro Mattalucci

Ore 12.30 – PRANZO AL SACCO nell’area antistante la chiesa

Ore 13:45 – Ripresa della camminata verso Pavone C.se e passeggiata fra i ricetti

Dalle ore 14:00 – Apertura delle Chiese (Madonna delle Grazie, Parrocchia di S.Andrea, San Rocco) – Mostra dei vecchi mestieri in movimento di Bonato Renzo – Intrattenimento musicale a cura dei Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Pavone Canavese – Passeggiando nel passato: Yporegia racconta: uno sguardo al Medioevo. – Danze della Tradizione Popolare con Angela e Roberto dell’ Unitre di Ivrea.

Nel pomeriggio il Comune offrirà il gelato preparato dalla gelateria “A la moda veja”

Ore 17,00 Divagazioni geologiche sulla Via Francigena nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea a cura del geologo Franco Gianotti.

Rientro libero ad Ivrea a piedi transitando in Via Jervis, oppure con mezzi pubblici da Pavone (munirsi di biglietto bus GTT).

Percorso facile di pochi km in parte su strada ma in gran parte nel bosco e adatto a tutti.

Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate. I tempi riportati dopo le 10:00 sono INDICATIVI.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà annullata. In tal caso sarà data informazione sulla pagina Facebook dell’Associazione e sul sito http://www.francigenasigerico.it (sezione NEWS), entro la sera prima dell’evento.

Le adesioni per la camminata dovranno pervenire entro il 17 giugno scrivendo a: info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913 (indicando: nome -cognome e n° tessera) oppure presso la sede di Ivrea – C.so Botta 3 (dal Lunedi al Sabato – orario 8.00-12.30).

La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera.

I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Ass.ne (quota annuale € 10 per gli adulti e € 5 per i ragazzi ad 12 a 18 anni).

I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione.

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la camminata.

NON SONO AMMESSI I CANI

PER PARTECIPARE ALLA CAMMINATA OCCORRE RISPETTARE LE PREVISTE LE NORME ANTICOVID SI RINGRAZIANO : L’Amministrazione Comunale di PAVONE CANAVESE, il socio Lauro Mattalucci, il Gruppo Storico Yporegia, i sigg. Angela e Roberto dell’ Unitre di Ivrea, i Docenti ed i Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Pavone, la gelateria artigianale “A la moda veja”, il geologo Franco Gianotti.

